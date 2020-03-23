Шевченко останется в сборной Украины до окончания ЧМ-2022 - СМИ

Тренерский штаб сборной ведет переговоры с УАФ.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко продолжает переговоры с Украинской ассоциацией футбола (УАФ) о контракте, который может быть долгосрочным.

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Об этом сообщила программа "Профутбол".

По информации источника, УАФ хочет продлить соглашение с Шевченко еще на два года. Таким образом, специалист и его тренерский штаб останутся во главе команды не только на Евро-2020, но и до окончания чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Президент УАФ Андрей Павелко, в свою очередь, в эфире программы "Великий футбол" заявил, что не сомневается в успехе переговоров:

"Думаю, нашим болельщикам, игрокам сборной сегодня невозможно представить сборную без Шевченко. Сам ответ напрашивается, но об официальном подписании, думаю, узнаете отдельно. Уверен, будет все положительным для наших болельщиков, сборной и игроков команды".

Напомним, чемпионат Европы по футболу был перенесен на 2021 год. Кроме того, на лето перенесены мартовские товарищеские игры сборной Украины с Францией и Польшей.

УНИАН ранее сообщал о том, что бразильский фанат похвастался эпичной коллекцией игровых футболок Шевченко.