Бразильский фанат похвастался эпичной коллекцией игровых футболок Шевченко (фото)

Марсел Ферри коллекционирует футболки украинской легенды.

Бразильский фанат Марсел Ферри, который известен тем, что коллекционирует игровую форму Андрея Шевченко, похвастался коллекцией своих футболок.

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Соответствующее фото Ферри разместил в своем Instagram.

На фото можно увидеть различные футболки всех команд, за которые выступал Шевченко - "Динамо", "Милана", "Челси" и сборной Украины.

Ферри отметил, что показал не все футболки из своей коллекции.

"Добро пожаловать в мир Андрея Шевченко! Вот некоторые футболки Шевы из моей коллекции. Шева лучший! Король! Идол! Легенда", - написал Ферри.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что фанат настойчиво требовал у "Вест Хэма" опубликовать гол Андрея Ярмоленко, пока не добился своего.