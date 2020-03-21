Бразильский фанат похвастался эпичной коллекцией игровых футболок Шевченко (фото)
Бразильский фанат Марсел Ферри, который известен тем, что коллекционирует игровую форму Андрея Шевченко, похвастался коллекцией своих футболок.
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Соответствующее фото Ферри разместил в своем Instagram.
На фото можно увидеть различные футболки всех команд, за которые выступал Шевченко - "Динамо", "Милана", "Челси" и сборной Украины.
Ферри отметил, что показал не все футболки из своей коллекции.
"Добро пожаловать в мир Андрея Шевченко! Вот некоторые футболки Шевы из моей коллекции. Шева лучший! Король! Идол! Легенда", - написал Ферри.
WELCOME TO ANDRIY SHEVCHENKO WORLD! 🙌🏼 Some of my Sheva shirts collection. Sheva The Best! The King! Idol! LEGEND! 👑🐐🇺🇦 #KitsOutChallenge #StayAtHome 🙏🏼 #Shevchenko #Sheva #AndriyShevchenko #TheKingSheva @andriyshevchenko @kristenpazik1 @classicfootballshirts @andriy_shevchenko_iran @uafukraine @acmilan @fc_dynamo_kyiv @chelseafc @ed_dzeko @stevanjovetic @smolovfedor_10 @robertoingleseofficial
Ранее УНИАН также сообщал о том, что фанат настойчиво требовал у "Вест Хэма" опубликовать гол Андрея Ярмоленко, пока не добился своего.