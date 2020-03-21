цей матеріал доступний українською

Бразильский фанат похвастался эпичной коллекцией игровых футболок Шевченко (фото)

12:04, 21 марта 2020
Футбол
233 0
Футболка из коллекции Марсела Ферри

Бразильский фанат Марсел Ферри, который известен тем, что коллекционирует игровую форму Андрея Шевченко, похвастался коллекцией своих футболок.

Читайте также"Спорт должен отойти в сторону": Шевченко поддержал решение УЕФА перенести Евро-2020

Соответствующее фото Ферри разместил в своем Instagram.

На фото можно увидеть различные футболки всех команд, за которые выступал Шевченко - "Динамо", "Милана", "Челси" и сборной Украины. 

Ферри отметил, что показал не все футболки из своей коллекции.

"Добро пожаловать в мир Андрея Шевченко! Вот некоторые футболки Шевы из моей коллекции. Шева лучший! Король! Идол! Легенда", - написал Ферри.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что фанат настойчиво требовал у "Вест Хэма" опубликовать гол Андрея Ярмоленко, пока не добился своего.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter