"Спорт должен отойти в сторону": Шевченко поддержал решение УЕФА перенести Евро-2020

Андрей Шевченко прокомментировал перенос чемпионата Европы на год.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поддержал решение УЕФА перенести чемпионат Европы по футболу на следующий год.

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Слова Шевченко приводит официальный аккаунт УАФ в Instagram.

"Я очень поддерживаю это решение. Спорт должен отойти в сторону, когда речь об угрозе здоровью или даже жизни людей. Это вызовет неудобства, но мы должны осознавать, что это всемирная проблема. И только общими усилиями ее можно одолеть", - сказал Шевченко.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса Евро-2020 перенесен на 2021 год.

Как сообщал УНИАН, стали известны все подробности переноса чемпионата Европы.