цей матеріал доступний українською

"Спорт должен отойти в сторону": Шевченко поддержал решение УЕФА перенести Евро-2020

09:54, 18 марта 2020
Футбол
38 0
Андрей Шевченко / REUTERS

Читайте такжеМатчи сборной Украины с Францией и Польшей перенесены на лето

Слова Шевченко приводит официальный аккаунт УАФ в Instagram.

"Я очень поддерживаю это решение. Спорт должен отойти в сторону, когда речь об угрозе здоровью или даже жизни людей. Это вызовет неудобства, но мы должны осознавать, что это всемирная проблема. И только общими усилиями ее можно одолеть", - сказал Шевченко.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса Евро-2020 перенесен на 2021 год.

Как сообщал УНИАН, стали известны все подробности переноса чемпионата Европы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter