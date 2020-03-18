"Спорт должен отойти в сторону": Шевченко поддержал решение УЕФА перенести Евро-2020
09:54, 18 марта 2020Футбол
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Андрей Шевченко прокомментировал перенос чемпионата Европы на год.
Андрей Шевченко / REUTERS
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поддержал решение УЕФА перенести чемпионат Европы по футболу на следующий год.
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Слова Шевченко приводит официальный аккаунт УАФ в Instagram.
"Я очень поддерживаю это решение. Спорт должен отойти в сторону, когда речь об угрозе здоровью или даже жизни людей. Это вызовет неудобства, но мы должны осознавать, что это всемирная проблема. И только общими усилиями ее можно одолеть", - сказал Шевченко.
Напомним, в связи с пандемией коронавируса Евро-2020 перенесен на 2021 год.
Как сообщал УНИАН, стали известны все подробности переноса чемпионата Европы.
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