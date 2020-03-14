В УАФ прокомментировали возможную отмену матчей сборной Украины из-за коронавируса

На данный момент в федерации готовятся к проведению двух товарищеских матчей без зрителей.

Генеральный секретарь Украинской ассоциации футбола Юрий Записоцкий рассказал о ситуации с возможной отменой товарищеских матчей сборной Украины против Польши и Франции из-за эпидемии коронавируса.

Об этом Записоцкий сказал в интервью "Футбол NEWS" на телеканале "Футбол 1".

"Конечно, у нас вопрос №1 -два ближайших матча сборной Украины. Пока что они запланированы, мы готовимся к их проведению в закрытом режиме, без зрителей. Если вдруг будет другое решение УЕФА, властей Франции или Польши, мы будем оперативно реагировать", - сказал Записоцкий.

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Также секретарь УАФ рассказал о контакте с итальянским тренерским штабом сборной и полузащитником Русланом Малиновским, который находится в Италии:

"С ними есть перманентный контакт. Наш спортивно-медицинский отдел работает как с нашими коллегами из тренерского штаба, так и с нашими легионерами, в частности, с Русланом Малиновским. Они в перманентном контакте с медицинским штабом "Аталанты". Вопрос контролируемый. Вопрос его вызова или невызова будет решен в ближайшие сроки".

"По состоянию на сейчас, все живы-здоровы. Спасибо за заботу", - добавил Записоцкий.

Матч Франция - Украина запланирован на 27 марта, а поединок Польша - Украина - на 31 марта.

Как сообщал УНИАН, ранее появилась информация, что оба матча будут отменены.