Два мартовских матча сборной Украины по футболу будут отменены

Подопечные Андрея Шевченко не сыграют ни с Францией, ни с Польшей.

Товарищеские матчи сборной Украины против сборной Франции и сборной Польши не состоятся в марте.

Как сообщает zbirna.com, все мартовские товарищеские матчи будут отменены в связи с эпидемией коронавируса. Официально об этом, скорее всего, будет объявлено 17 марта.

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Президент Федерации футбола Польши Збигнев Бонек подтвердил, что матч польской и украинской сборных могут отменить.

"Отмена возможна, но решения пока нет", - цитирует Бонека przegladsportowy.pl.

Напомним, матч Франция - Украина запланирован на 27 марта, а матч Польша - Украина - на 31 марта. Ранее сообщалось, что эти поединки могут пройти при пустых трибунах.

УНИАН также сообщал о том, что из-за коронавируса УЕФА объявит о переносе Евро-2020.