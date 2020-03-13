Два мартовских матча сборной Украины по футболу будут отменены
15:42, 13 марта 2020Футбол
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Подопечные Андрея Шевченко не сыграют ни с Францией, ни с Польшей.
Сборная Украины не сыграет в марте / фото: УАФ
Товарищеские матчи сборной Украины против сборной Франции и сборной Польши не состоятся в марте.
Как сообщает zbirna.com, все мартовские товарищеские матчи будут отменены в связи с эпидемией коронавируса. Официально об этом, скорее всего, будет объявлено 17 марта.
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Президент Федерации футбола Польши Збигнев Бонек подтвердил, что матч польской и украинской сборных могут отменить.
"Отмена возможна, но решения пока нет", - цитирует Бонека przegladsportowy.pl.
Напомним, матч Франция - Украина запланирован на 27 марта, а матч Польша - Украина - на 31 марта. Ранее сообщалось, что эти поединки могут пройти при пустых трибунах.
УНИАН также сообщал о том, что из-за коронавируса УЕФА объявит о переносе Евро-2020.
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