Львов и Карпаты сыграли вничью в дерби, которое дважды останавливалось из-за фанатов (фото)

Львовские клубы завершили первый этап чемпионата Украины.

В рамках 22-го тура УПЛ во Львове прошло дерби между "Львовом" и "Карпатами".

Встреча завершилась без забитых голов - 0:0.

Арбитру матчу Виктору Копиевскому дважды приходилось приостанавливать игру из-за файер-шоу от фанатов гостей. На 54-й минуте арбитр на полторы минуты увел команды с поля, а на 89-й минуте повторно приостановил игру.

"Карпаты" (13 очков) завершили первый этап УПЛ на последнем месте в турнирной таблице. "Львов" (20 очков) занимает девятое место.

ПФК "Львов" - "Карпаты" - 0:0

"Львов": Сарнавский, Гончар, Люлька, Приймак, Бопесу, Жонатан, Сабино, Богунов (Велвес, 68), Алваро, Татарков, Яковелли (Ренан, 85)

"Карпаты": Кудрик, Мартинс, Халл, Гиоргадзе, Дубинчак, Хахлев (Козак, 67), Клец, Лях, Притула (Прийма, 83), Г. Пасич, Дийе (Бойчук, 83)

Удаление: Жонатан, 90+2 (повторное предупреждение)

Ранее УНИАН также сообщал о том, что в УПЛ "Десна" обыграла "Зарю".