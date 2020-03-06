"Футболисты подвергаются риску": в Италии призвали УЕФА перенести Евро-2020 из-за коронавируса

В Италии обеспокоены ситуацией, которая влияет на календарь матчей чемпионата страны.

Президент итальянской Ассоциации футболистов Дамиано Томмази заявил, что УЕФА следует рассмотреть вопрос о переносе чемпионата Европы-2020 из-за ситуации с китайским коронавирусом.

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Томмази цитирует Football Italia.

"УЕФА следует рассмотреть возможность переноса Евро-2020, чтобы дать время завершить национальные чемпионаты. Проблема с коронавирусом касается не только Италии. Серия А будет продолжать проводить матчи без зрителей, но среди игроков есть те, кто обеспокоен этим.

Мы примем все необходимые меры предосторожности, но футболисты все равно подвергаются риску каждый раз, когда выходят на поле в таких условиях. Если хотя бы один игрок заболеет, то вся команда должна будет отправиться на карантин", - заявил глава ассоциации.

Ранее в Италии было принято решение проводить все спортивные соревнования без зрителей до 3 апреля. Страна стала одним из крупнейших очагов китайского вируса в мире.

УНИАН ранее также сообщал о том, что в Украине впервые отменили спортивное соревнование из-за коронавируса.