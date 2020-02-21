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Футболист Шахтера вошел в топ-10 самых дорогих бразильских талантов мира

17:05, 21 февраля 2020
Футбол
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Тете выступает за Шахтер с прошлого года / фото: ФК Шахтер

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Топ-10 представил авторитетный портал Transfermarkt.de.

19-летний Тете был оценен в 17 миллионов евро и занял восьмое место, опередив Паулиньо из "Байера" и Матеуса Кунью, выступающего за "Герту". Оба оценены в 15 миллионов.

Первые два места заняли футболисты мадридского "Реала" - 19-летние Винисиус Жуниор и Родриго. Стоимость у талантов одинаковая - по 50 миллионов евро. В топ-3 также вошел 17-летний хавбек "Палмейраса" Габриэл Верон (25 миллионов).

transfermarkt.de

В нынешнем сезоне украинской Премьер-лиги Тете провел 14 поединков, в которых забил 3 гола и отдал 3 ассиста.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Шахтер" одержал победу на старте плей-офф Лиги Европы.

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