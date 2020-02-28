Лига Европы: результаты ответных матчей 1/16 финала

"Манчестер Юнайтед", "Интер", "Рома" и "Шахтер" пробились в 1/8 финала, "Арсенал" вылетел.

27 февраля состоялись ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы, по итогам которых определились 15 из 16 участников следующей стадии. Один матч был перенесен.

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Результаты матчей

"Бенфика" - "Шахтер" - 3:3 (первый матч - 1:2)

"Брага" - "Рейнджерс" - 0:1 (первый матч - 2:3)

"Гент" - "Рома" - 1:1 (первый матч - 0:1)

"Мальме" - "Вольфсбург" - 0:3 (первый матч - 1:2)

ЛАСК - "АЗ Алкмаар" - 2:0 (первый матч - 1:1)

"Базель" - АПОЕЛ - 1:0 (первый матч - 3:0)

"Порту" - "Байер" - 1:3 (первый матч - 1:2)

"Истанбул ББ" - "Спортинг" - 4:1 (доп. время) (первый матч - 1:3)

"Эспаньол" - "Вулверхэмптон" - 3:2 (первый матч - 0:4)

"Манчестер Юнайтед" - "Брюгге" - 5:0 (первый матч - 1:1)

"Селтик" - "Копенгаген" - 1:3 (первый матч - 1:1)

"Интер" - "Лудогорец" - 2:1 (первый матч - 2:0)

"Аякс" - "Хетафе" - 2:1 (первый матч - 0:2)

"Севилья" - "Клуж" - 0:0 (первый матч - 1:1)

"Арсенал" - "Олимпиакос" - 1:2 (доп. время) (первый матч - 1:0)

"Зальцбург" - "Айнтрахт" Франкфурт - перенесен на 28 февраля (первый матч - 1:4)

Таким образом, в следующий этап прошли "Шахтер" (Украина), "Рейнджерс" (Шотландия), "Рома", "Интер" (оба - Италия), ЛАСК (Австрия), "Базель" (Швейцария), "Вольфсбург", "Байер" (оба - Германия), "Истанбул ББ" (Турция), "Вулверхэмптон", "Манчестер Юнайтед" (оба - Англия), "Олимпиакос" (Греция), "Копенгаген" (Дания), "Хетафе", "Севилья" (оба - Испания).

Жеребьевка 1/8 финала пройдет 28 февраля.

Ранее УНИАН также сообщал о результатах матчей 1/8 финала Лиги чемпионов 26 февраля.