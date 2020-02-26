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Финт Месси признан лучшим моментом игрового дня в Лиге чемпионов (видео)

09:47, 26 февраля 2020
Футбол
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Лео Месси в матче против Наполи / REUTERS

Лучшим признан финт нападающего "Барселоны" Лионеля Месси в матче против "Наполи".

В одном из эпизодов игры эффектным финтом Месси обыграл сразу двоих соперников.

Видео момента опубликовал официальный Twitter УЕФА.

Как сообщал УНИАН, матч "Наполи" - "Барселона" завершился со счетом 1:1.

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