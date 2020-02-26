Финт Месси признан лучшим моментом игрового дня в Лиге чемпионов (видео)

Аргентинский нападающий отметился эффектной игрой в матче 1/8 финала.

УЕФА выбрал лучший момент по итогам третьего игрового дня 1/8 финала Лиги чемпионов. Лучшим признан финт нападающего "Барселоны" Лионеля Месси в матче против "Наполи". В одном из эпизодов игры эффектным финтом Месси обыграл сразу двоих соперников. Видео момента опубликовал официальный Twitter УЕФА. Момент дня в исполнении Лионеля Месси. Красота! 👌

⁣#ЛигаЧемпионов | @Mastercardpic.twitter.com/PpKNV6ooot — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) February 25, 2020 Как сообщал УНИАН, матч "Наполи" - "Барселона" завершился со счетом 1:1.

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