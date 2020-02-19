Легендарный тренер предложил изменить правило офсайда в футболе

Изменение в правило может быть внесено уже следующим летом.

Бывший главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер, который ныне возглавляет отдел ФИФА по глобальному развитию футбола, предложил внести изменения в правило определения офсайда.

Венгер предлагает фиксировать офсайд только в том случае, если игрок атакующей команды всем телом будет опережать игрока соперника.

Читайте такжеФИФА хочет внести изменения в правило офсайда

"Есть возможность изменить это правило, чтобы не говорить, что часть носа игрока находится в офсайде. Офсайд не будет фиксироваться, если часть тела футболиста, которой можно забить гол, находится на одной линии с защитником, даже если другие части тела атакующего игрока находятся впереди. Это решит проблему, и больше не будет решений о миллиметровых офсайдах", - приводит слова Венгера The Guardian.

На данный момент офсайд фиксируется, если "любая часть головы, тела или ноги атакующего игрока находится ближе к линии ворот соперника, чем мяч и предпоследний игрок соперника".

Потенциальные изменения правила будут рассмотрены на ежегодном собрании Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) в Белфасте 29 февраля. Если поправка будет принята без необходимости тестового периода, то новое правило может вступить в силу уже 1 июня.

На картинке, приведенной The Guardian, можно увидеть, при какой ситуации игрок находится в офсайде при нынешних правилах (слева), и правило фиксации офсайда, которое предлагает ввести Венгер (справа).

Ранее УНИАН также сообщал о том, что легендарный Икер Касильяс заявил о намерении стать руководителем испанского футбола.