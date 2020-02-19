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Издевательский финт от игрока Боруссии признан лучшим моментом игрового дня в Лиге чемпионов (видео)

10:48, 19 февраля 2020
Футбол
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Джейдон Санчо / REUTERS

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Лучшим был признан финт вингера "Боруссии" Джейдона Санчо в матче 1/8 финала против "Пари Сен-Жермен".

В одном из эпизодов матча Санчо сперва выиграл борьбу у звездного Неймара, оставив бразильца лежать на газоне, а затем издевательски пробросил мяч между ног полузащитнику Марко Верратти.

Видео момента опубликовал официальный Twitter-аккаунт Лиги чемпионов.

Как сообщал УНИАН, "Боруссия" обыграла ПСЖ со счетом 2:1 благодаря дублю Эрлинга Холанда.

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