Издевательский финт от игрока Боруссии признан лучшим моментом игрового дня в Лиге чемпионов (видео)

Джейдон Санчо отметился ярким игровым действием в матче с ПСЖ.

УЕФА выбрал лучший момент по итогам игрового дня 18 февраля в Лиге чемпионов.

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Лучшим был признан финт вингера "Боруссии" Джейдона Санчо в матче 1/8 финала против "Пари Сен-Жермен".

В одном из эпизодов матча Санчо сперва выиграл борьбу у звездного Неймара, оставив бразильца лежать на газоне, а затем издевательски пробросил мяч между ног полузащитнику Марко Верратти.

Видео момента опубликовал официальный Twitter-аккаунт Лиги чемпионов.

😏 This cheeky nutmeg by Jadon Sancho wins Skill of the Day! 🔥#UCL | @Mastercardpic.twitter.com/pJniS4Z9Jb — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 18, 2020

Как сообщал УНИАН, "Боруссия" обыграла ПСЖ со счетом 2:1 благодаря дублю Эрлинга Холанда.