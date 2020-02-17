Атлетико - Ливерпуль: где смотреть матч Лиги чемпионов
21:12, 17 февраля 2020Футбол
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"Атлетико" будет принимать действующего победителя ЛЧ в рамках 1/8 финала.
Игроки Атлетико / REUTERS
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Атлетико" будет принимать "Ливерпуль". Встреча пройдет на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде.
УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Атлетико - Ливерпуль.
Начало встречи - в 22.00.
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В прямом эфире транслировать матч "Атлетико" - "Ливерпуль" будет телеканал "Футбол 1".
Напомним, "Ливерпуль" вышел в плей-офф ЛЧ с первого места в группе, а "Атлетико" - со второго.
Мерсисайдцы являются действующими победителями турнира.
УНИАН ранее также опубликовал полное расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.
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