Атлетико - Ливерпуль: где смотреть матч Лиги чемпионов

"Атлетико" будет принимать действующего победителя ЛЧ в рамках 1/8 финала.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Атлетико" будет принимать "Ливерпуль". Встреча пройдет на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Атлетико - Ливерпуль.

Начало встречи - в 22.00.

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В прямом эфире транслировать матч "Атлетико" - "Ливерпуль" будет телеканал "Футбол 1".

Напомним, "Ливерпуль" вышел в плей-офф ЛЧ с первого места в группе, а "Атлетико" - со второго.

Мерсисайдцы являются действующими победителями турнира.

УНИАН ранее также опубликовал полное расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.