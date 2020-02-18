Атлетико - Ливерпуль - 1:0: онлайн матча Лиги чемпионов

Действующий победитель ЛЧ начал плей-офф поединком в Мадриде.

18 февраля мадридский "Атлетико" на стадионе "Ванда Метрополитано" принимал "Ливерпуль" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

УНИАН вел онлайн-трансляцию матча "Атлетико" - "Ливерпуль".

Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч

Атлетико - Ливерпуль - 1:0

Гол: Сауль, 4

Атлетико: Облак, Врсалько, Савич, Фелипе, Лоди, Коке, Сауль, Партей, Лемар (Льоренте, 46), Корреа (Диего Коста, 77), Мората (Витоло, 70)

Ливерпуль: Алиссон, Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон (Милнер, 80), Фабиньо, Вейналдум, Салах (Окслейд-Чемберлен, 72), Фирмино, Мане (Ориги, 46)

Видео гола

Онлайн-трансляция матча

90+5 - Финальный свисток! "Атлетико" обыграл "Ливерпуль" со счетом 1:0.

90+1 - Дальний и неточный удар от Диего Косты. А добавлено было 4 минуты.

88 - Желтая карточка Клоппу. Слишком активно он отреагировал на то, что арбитр оставил без внимания попадание мяча в руку игроку "Атлетико".

83 - Симеоне заводит трибуны, а "Атлетико" пока уверенно ведет мяч к своей победе.

80 - Хендерсон не может продолжать игру из-за травмы. Милнер будет играть вместо него.

77 - Диего Коста вышел на поле вместо Корреа.

76 - Все меньше времени остается у "Ливерпуля", чтобы уйти от неприятного поражения.

73 - Хендерсон едва не забил! Сумел подстроиться и в касание пробить с лета из центра штрафной - рядом со штангой.

72 - У гостей Окслейд-Чемберлен поменял Салаха.

71 - Классный удар от Лоди, но все же неточный - мяч разминулся с верхним углом ворот.

70 - Замена у хозяев. Витоло поменял Морату.

68 - Мората! Мог забивать из центра штрафной, но у него поехала нога.

63 - "Атлетико" получил редкую возможность поконтролировать мяч. "Ливерпуль", похоже, взял передышку.

59 - Гомес получил желтую. Сбил он Морату.

56 - Доминирует "Ливерпуль", "Атлетико" в глубокой обороне, которую не так-то просто взломать.

53 - Опасно! Гомес классным навесом нашел в штрафной Салаха, египтянин пробивал головой, но немного точность подвела.

49 - Льоренте от лицевой отдавал под удар Врсалько, но тот завозился и нанести удар так и не смог.

46 - Начался второй тайм!

Замены у обеих команд в перерыве. У "Атлетико" Льоренте поменял Лемара, у "Ливерпуля" Ориги вышел вместо Мане, который едва не наиграл на красную.

45+2 - Перерыв! 1:0 благодаря голу Сауля.

45+1 - Мане мог нарваться на вторую желтую - слишком активно работал локтем возле лица соперника. Арбитр простил сенегальца.

45 - Еще один "горчичник" - Анхель Корреа предупрежден.

40 - Первая желтая карточка в матче. Мане сфолил на Врсалько.

38 - К этой минуте 260 передач отдал "Ливерпуль", 70 - "Атлетико"!

35 - Салах в касание бил из центра штрафной - мяч попал в голову Фелипе и улетел на угловой. Кстати, только первый корнер в матче для мерсисайдцев.

30 - Еще один дальний удар. Теперь от Фабиньо, но вновь неточно.

29 - Робертсон дальним обводящим ударом пытался положить мяч в угол, но промахнулся.

27 - Гол "Ливерпуля", забитый Салахом, справедливо отменен из-за офсайда у Фирмино, который пасовал на египтянина.

26 - Алиссон спасает "Ливерпуль"! Мората оказался с мячом во вратарской, убрал мяч под себя, обыграв Фабиньо, но не переиграл Алиссона в ближнем бою.

23 - 1:0 к середине тайма и практически без моментов игра.

20 - Лоди классно вырезал мяч в штрафной, но Робертсон успел прервать передачу, которую уже был готов замкнуть Мората.

18 - "Ливерпуль" перепасовывается на половине поля соперника, но "Атлетико" очень плотно обороняется и практически ничего не позволяет гостям.

14 - Александер-Арнолд в двух подряд атаках "Ливерпуля" почти с одной и той же точки не сумел нормально подать в штрафную, отправляя мяч за ворота.

9 - "Ливерпуль" в последние пару минут забрал мяч себе, но не может продвинуться от центра поля.

4 - ГОООООЛ! "Атлетико" выходит вперед - 1:0! После подачи с углового и верховой борьбы мяч отскочил к Саулю, который из пределов вратарской отправил его в сетку.

3 - "Атлетико" активней в дебюте матча. Уже был полумомент у хозяев, но Мората немного не дотянулся головой до навеса с левого фланга.

1 - Матч начался!

Команды уже на поле! Звучит гимн ЛЧ.

Фото с разминки команд.

"Ливерпуль" сегодня сыграет в черном комплекте формы, "Атлетико" в своих традиционных цветах.

Команды уже прибыли на стадион.

🔥 Кто остановит Мо?



🔴 На счету Салаха 22 гола в 46 матчах #ЛигаЧемпионовpic.twitter.com/G4BA0zHP5Y — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) February 18, 2020

Результаты команд в последних матчах.

А вот и мяч, который представил УЕФА специально к плей-офф Лиги чемпионов.

Road to Istanbul 🇹🇷



Introducing the official 2019/20 #UCLfinal match ball by @adidasfootball! ⚽️ pic.twitter.com/iUbpHFr0Xq — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 18, 2020

Промо-ролик предстоящего поединка от "Атлетико".

"Ливерпуль" накануне уже опробовал газон мадридской арены.

Прибытие мерсисайдцев в Испанию.

При этом "Ливерпуль" Юргена Клоппа до сих пор не проигрывал в плей-офф Лиги чемпионов.

Команды между собой встречались четыре раза на официальном уровне. В сезоне ЛЧ-2008/09 было две ничьи (1:1), в полуфинале ЛЕ-2009/10 - победа "Атлетико" по сумме двух матчей за счет голов на выезде (1:0, 1:2).

Именно на стадионе "Атлетико" в прошлом сезоне "Ливерпуль" играл в финале Лиги чемпионов и в шестой раз в истории клуба завоевал трофей.

Свой прошлый поединок "красные" провели в АПЛ, где на выезде одолели "Норвич" (1:0). Команда Юргена Клоппа давно не проигрывает на внутренней арене и уже оторвалась от "Манчестер Сити" на 25 очков, поэтому может полностью сконцентрироваться на ЛЧ.

На групповом этапе мерсисайдцы выступали в квартете E и смогли занять там первое место, на одно очко опередив "Наполи".

"Атлетико", в свою очередь, проводит один из худших сезонов за последние годы. Команда Диего Симеоне идет четвертой в турнирной таблице чемпионата Испании и часто теряет очки. В прошлом туре "матрасники" сыграли вничью с "Валенсией" - 2:2.

В группе D Лиги чемпионов мадридцам удалось стать вторыми, отстав от "Ювентуса" на шесть пунктов.

Что касается кадровой ситуации, то у "Атлетико" из-за травм не сыграют Киран Триппьер и Жоау Фелиш, а также под вопросом участие Эктора Эрреры. Диего Коста, в свою очередь, уже восстановился и готов выйти на поле. У "Ливерпуля" серьезных проблем с составом нет.