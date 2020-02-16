Лига чемпионов возвращается: расписание матчей 1/8 финала
18 февраля стартует плей-офф главного клубного турнира Европы - Лиги чемпионов.
Первые матчи этой стадии пройдут 18, 19, 25 и 26 февраля. Ответные - 10, 11, 17 и 18 марта. Все поединки будут начинаться в одно время - в 22.00 по Киеву.
Расписание матчей 1/8 финала
18 февраля
22.00. "Боруссия" Дортмунд - "Пари Сен-Жермен"
22.00. "Атлетико" - "Ливерпуль"
19 февраля
22.00. "Аталанта" - "Валенсия"
22.00. "Тоттенхэм" - "РБ Лейпциг"
25 февраля
22.00. "Челси" - "Бавария"
22.00. "Наполи" - "Барселона"
26 февраля
22.00. "Реал" - "Манчестер Сити"
22.00. "Лион" - "Ювентус"
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10 марта
22.00. "РБ Лейпциг" - "Тоттенхэм"
22.00. "Валенсия" - "Аталанта"
11 марта
22.00. "Пари Сен-Жермен" - "Боруссия" Дортмунд
22.00. "Ливерпуль - "Атлетико"
17 марта
22.00. "Манчестер Сити" - "Реал"
22.00. "Ювентус" - "Лион"
18 марта
22.00. "Бавария" - "Челси"
22.00. "Барселона" - "Наполи"
Ранее УНИАН также сообщал о том, что УЕФА представил календарь еврокубков на следующий сезон.