Лига чемпионов возвращается: расписание матчей 1/8 финала

Борьбу в плей-офф продолжают только представители пяти сильнейших европейских чемпионатов.

18 февраля стартует плей-офф главного клубного турнира Европы - Лиги чемпионов.

Первые матчи этой стадии пройдут 18, 19, 25 и 26 февраля. Ответные - 10, 11, 17 и 18 марта. Все поединки будут начинаться в одно время - в 22.00 по Киеву.

Расписание матчей 1/8 финала

18 февраля

22.00. "Боруссия" Дортмунд - "Пари Сен-Жермен"

22.00. "Атлетико" - "Ливерпуль"

19 февраля

22.00. "Аталанта" - "Валенсия"

22.00. "Тоттенхэм" - "РБ Лейпциг"

25 февраля

22.00. "Челси" - "Бавария"

22.00. "Наполи" - "Барселона"

26 февраля

22.00. "Реал" - "Манчестер Сити"

22.00. "Лион" - "Ювентус"

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10 марта

22.00. "РБ Лейпциг" - "Тоттенхэм"

22.00. "Валенсия" - "Аталанта"

11 марта

22.00. "Пари Сен-Жермен" - "Боруссия" Дортмунд

22.00. "Ливерпуль - "Атлетико"

17 марта

22.00. "Манчестер Сити" - "Реал"

22.00. "Ювентус" - "Лион"

18 марта

22.00. "Бавария" - "Челси"

22.00. "Барселона" - "Наполи"

Ранее УНИАН также сообщал о том, что УЕФА представил календарь еврокубков на следующий сезон.