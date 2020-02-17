Тренер Реала Зидан получил ногой по лицу во время матча (фото, видео)
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан пострадал во время матча чемпионата Испании против "Сельты".
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Во втором тайме футболист "Сельты" Джозеф Айду пытался достать мяч, который уходил за боковую линию поля, и врезался в Зидана.
Айду упал на газон и случайно ударил Зидана ногой по лицу. Кроме того, футболист сбил французского тренера с ног.
К счастью для обоих участников эпизода, все обошлось без травм. Ганский футболист вернулся в игру, а Зидан продолжил руководить своей командой.
Celta out here trying to injure zidane pic.twitter.com/cR5axlYVmu— Sami (@SamiZaiiin) February 16, 2020
Встреча "Реала" и "Сельты" завершилась вничью - 2:2. Из-за этой потери очков позиция "Реала" на вершине таблицы стала не столь прочной - "Барселона" подобралась к "сливочным" на расстояние 1 очка.
УНИАН также сообщал о том, что хакеры взломали Twitter "Барселоны", чтобы сообщить о возвращении Неймара.