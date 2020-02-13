Лидер Серии А Интер потерпел неожиданное поражение в Кубке Италии (видео)

В первом полуфинальном матче команда Антонио Конте дома уступила "Наполи".

В Милане прошел первый матч 1/2 финала Кубка Италии между "Интером" и "Наполи".

Встреча завершилась поражением хозяев поля со счетом 0:1. Единственный мяч на 57-й минуте провел Фабиан Руис.

Ответную встречу на этой стадии команды проведут 5 марта.

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Напомним, "Интер" лидирует в чемпионате Италии, тогда как "Наполи" в текущем сезоне находится в кризисе - команда располагается лишь на одиннадцатой строчке.

"Интер" - "Наполи" - 0:1

Гол: Руис, 58

"Интер": Паделли, де Врей, Шкриниар (Д`Амброзио, 46), Бастони, Мозес (Санчес, 74), Сенси (Эриксен, 66), Брозович, Барелла, Бираги, Лукаку, Мартинес

"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Максимович, Манолас, Мариу Руи, Руис, Демме, Эльмас, Кальехон (Политано, 78), Мертенс (Милик, 73), Зьелински (Аллан, 83)

Видеообзор матча

Во втором полуфинале встретятся "Милан" и "Ювентус". Первый матч запланирован на 13 февраля.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что "Интер" одержал волевую победу в дерби "Милана".