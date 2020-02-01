Защитник Динамо перешел в аргентинский клуб

Карлос Самбрано, который так и не дебютировал за первую команду "Динамо", покинул клуб.

Перуанский защитник Карлос Самбрано перешел из киевского "Динамо" в аргентинский "Бока Хуниорс".

Об этом сообщил официальный сайт "Динамо".

Отмечается, что "Бока Хуниорс" выкупил контракт Самбрано. Перуанец будет выступать за клуб на постоянной основе. Однако стороны договорились не разглашать финансовые условия трансфера.

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Самбрано был игроком "Динамо" с января 2018 года, однако так и не провел ни одного матча за первую команду. В составе молодежной команды киевлян защитник сборной Перу провел 7 матчей, в которых отметился 1 голом. В сезоне 2018-2019 Самбрано на правах аренды играл за "Базель".

Ранее УНИАН также сообщал о том, что "Динамо" отдало в аренду нападающего Жерсона Родригеса.