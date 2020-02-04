"Кадар хочет уйти": стали известны новые детали конфликта в киевском Динамо

Венгерский защитник Тамаш Кадар хочет добиться перехода в российский клуб.

Стали известны новые детали конфликта между защитником "Динамо" Тамашем Кадаром и тренерским штабом команды, после которого венгр был переведен в дубль.

Об этом в программе "Цыганык Live" сообщил журналист Игорь Цыганык.

"Случилось это все на сборе в Турции. Кадар, когда ему сделали замечание во время теоритического занятия, начал себя очень агрессивно вести, начал рассказывать, что он ничего не понимает, ругаться. Это было не персонально по отношению к Михайличенко... Но, как результат, Михайличенко сразу решил перевести венгра в дубль, - рассказал Цыганык.

Читайте такжеОсновной защитник Динамо переведен в дубль

"Человеку сделали замечание по игре, а он начал не совсем адекватно реагировать на то, что происходит", - добавил Цыганык.

Журналист сообщил, что причина такого поведения кроется в желании Кадара уйти из "Динамо":

"Нужно искать причины этой истории, и они очень простые. Дело в том, что у Кадара есть приглашение от одного из российских клубов - называют московское "Динамо". Как результат, он хочет покинуть "Динамо" Киев и, чтобы ускорить этот процесс и где-то надавить на киевское "Динамо", начинает так себя вести. Скорее всего, Кадар, понимая, что, возможно, ему не удастся переехать, начал стимулировать эту ситуацию и демонстрировать свою невоспитанность".

По словам журналиста, сейчас, "возможно, идут переговоры" и Кадар хочет сбить цену.

"Сейчас Кадар в дубле, и как долго это все будет продолжаться, пока что неизвестно", - резюмировал Цыганык.

Как сообщал УНИАН, ранее сообщалось, что Кадар "взорвался эмоциями" и нагрубил Михайличенко.