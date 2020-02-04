"Взорвался эмоциями": стала известна причина перевода основного защитника Динамо в дубль

Тамаш Кадар еще имеет шанс вернуться в команду.

Стала известна причина решения тренерского штаба киевского "Динамо" перевести венгерского защитника Тамаша Кадара в дубль.

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Об этом сообщает Dynamo.kiev.ua.

По информации источника, футболист поссорился с главным тренером команды Алексеем Михайличенко.

"В какой-то момент Кадар буквально взорвался эмоциями и при всей команде нагрубил главному тренеру "Динамо" Алексею Михайличенко. После этой тренировки защитник и был переведен в дублирующий состав. Возможно, эта мера будет носить временный характер - на случай, если Кадар возьмет контроль над своими эмоциями", - отметил портал.

Место легионера в первой команде занял Александр Романчук.

29-летний Кадар в первой части сезона провел за "Динамо" 20 матчей во всех турнирах и отметился одной голевой передачей.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что "Динамо" рассказало о состоянии травмированных футболистов.