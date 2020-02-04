Хорошее настроение в плохую погоду: футболисты Баварии превратили лужи в водную горку (видео)

Игроки немецкого клуба повеселились на тренировке

Футболисты мюнхенской "Баварии" воспользовались плохой погодой и прокатились по лужам, которые образовались на газоне тренировочного комплекса из-за проливного дождя.

3 февраля команда начала подготовку к поединку 1/8 финала Кубка Германии против "Хоффенхайма".

После окончания тренировки, во время которой начался дождь, на газоне образовалась полоса из воды, которую игроки решили использовать в качестве горки.

Видео опубликовал англоязычный Twitter-аккаунт "Баварии".

Our boys are making the best of some miserable weather in Munich 😅 How fun does this look?! #FCBayern#MiaSanMiapic.twitter.com/NXfOSA9eD2 — FC Bayern English (@FCBayernEN) February 3, 2020

Поединок "Бавария" - "Хоффенхайм" пройдет в Мюнхене 5 февраля.

УНИАН ранее сообщал о том, что футболист "Баварии" вошел в символическую сборную 2019 года по версии УЕФА.