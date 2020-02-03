Фотографировался с гербом России: Черноморец подписал скандального украинского футболиста

Игорь Сикорский быстро нашел себе новую команду после отчисления из "Агробизнеса".

Полузащитник Игорь Сикорский, с которым клуб Первой лиги "Агробизнес" разорвал контракт из-за поездки в Россию, продолжит карьеру в "Черноморце".

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Об этом сообщил UA-Футбол со ссылкой на слова главного тренера одесситов Остапа Маркевича.

Волочинский "Агробизнес" принял решение отчислить 31-летнего футболиста после того, как он провел отпуск в Санкт-Петербурге, публикуя в Instagram фотографии с гербом России.

В текущем сезоне Сикорский провел за "Агробизнес" 18 матчей в Первой лиге и забил в них 8 голов. "Черноморец" также выступает во втором дивизионе чемпионата Украины, занимая 10-е место.

УНИАН ранее сообщал о том, что Сикорский объяснил, зачем сделал фото с гербом России.