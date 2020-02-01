Реал одержал минимальную победу в дерби Мадрида (видео)

Подопечные Зинедина Зидана сохраняют лидерство в чемпионате Испании.

В центральном матче 22-го тура испанской Примеры "Реал" на "Сантьяго Бернабеу" принимал "Атлетико".

"Сливочные" одержали победу со счетом 1:0.

Единственный в матче гол был забит на 56-й минуте - Карим Бензема из центра штрафной замкнул прострел Ферлана Менди.

Интересно, что француз, который играет за "Реал" с 2009 года, впервые в карьере забил в ворота "Атлетико" на "Бернабеу".

В текущем сезоне "Реал" и "Атлетико" встречались уже в третий раз, и "сливочным" только сейчас удалось распечатать ворота "матрасников".

Читайте такжеКубковый провал: Атлетико проиграл клубу из третьего дивизиона Испании (видео)

Беспроигрышная серия "Реала" во всех турнирах теперь насчитывает 21 матч. В то же время "Атлетико" не побеждает уже в пяти матчах подряд.

"Реал" набрал 49 очков и продолжает лидировать в Примере. У "Атлетико" - 36 очков, команда идет на пятом месте.

"Реал" - "Атлетико" - 1:0

Гол: Бензема, 56

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Менди, Вальверде, Каземиро, Кроос (Винисиус, 46), Модрич, Иско (Васкес, 46), Бензема

"Атлетико": Облак, Врсалько, Савич, Фелипе, Лоди, Витоло (Карраско, 71), Льоренте, Партей (Камельо, 74), Сауль, Корреа, Мората (Лемар, 50)

from vinicius to mendy to benzema is the greatest thing i’ve seen today pic.twitter.com/ucogWMfA3d — ‎‎vivian (@avensio) February 1, 2020

Ранее УНИАН также сообщал о том, что форвард "Барселоны" Лионель Месси отметился уникальным рекордом.