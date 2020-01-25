Шахтер одержал первую победу в новом году (видео)

На сборе в Турции "горняки" обыграли польский "Лех".

Донецкий "Шахтер" провел первый матч на подготовительном сборе в Турции. Соперником подопечных Луиша Каштру был польский "Лех".

Спарринг завершился минимальной победой "горняков". Единственный мяч на 50-й минуте встречи провел защитник Сергей Кривцов.

Читайте такжеДинамо потерпело поражение в контрольном матче (видео)

"Шахтер" - "Лех" - 1:0

Гол: Кривцов, 50

"Шахтер": Пятов (Трубин, 68), Исмаили (Сиприано, 61), Матвиенко (Хочолава, 61), Кривцов (Муравский, 76), Болбат (Кирюханцев, 68), Степаненко, Патрик (Бондаренко, 61), Тайсон (Коноплянка, 46), Марлос (Вакула, 68), Тете (Коваленко, 46), Мораес (Фернандо, 46, Сикан, 82)

"Шахтер" опубликовал видеообзор матча в своем официальном аккаунте в YouTube.

Свой следующий матч на сборе "Шахтер" проведет 26 января. Соперником "горняков" будет сербская "Войводина".

Ранее УНИАН также сообщал о том, что легионер "Шахтера" из-за травмы пропустит три месяца.