Зинченко помог Манчестер Сити одержать выездную победу в АПЛ (видео)

Украинец вышел в стартовом составе.

Украинский футболист Александр Зинченко принял участие в поединке "Манчестер Сити" против "Шеффилд Юнайтед" в 24-м туре английской Премьер-лиги.

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Украинец вышел на поле в стартовом составе на позиции левого защитника.

"Горожане" сумели одержать победу благодаря единственному голу Серхио Агуэро на 73-й минуте - 1:0.

Для Зинченко этот матч стал первым в основе "Ман Сити" в 2020-м году в АПЛ. До этого он три раза подряд не попадал в заявку.

Украинец получил оценку 6,7 от WhoScored. В активе Зинченко один удар по воротам, а также 33 точные передачи (83%). В текущем сезоне Александр провел за команду 14 матчей и забил 1 гол.

"Шеффилд Юнайтед" - "Манчестер Сити" - 0:1

Гол: Агуэро, 73

"Шеффилд Юнайтед": Хендерсон, Болдок, О'Коннелл, Башем (Робинсон, 78), Иган, Стивенс, Норвуд, Флек, Бешич (Люндрем, 78), Макберни, Шарп (Муссе, 59)

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Отаменди, Ляпорт (Гарсия, 78), Зинченко, Фернандиньо, Родри, де Брюйне, Марез, Жезус (Агуэро, 67), Стерлинг (Б. Силва, 90+2)

Предупреждения: Бешич, Норвуд, Флек, Макберни - Фернандиньо, Родри, Агуэро

На 36-й минуте Габриэль Жезус не реализовал пенальти

Подопечные Пепа Гвардиолы набрали 51 очко и занимают вторую строчку в чемпионате Англии, отставая от "Ливерпуля" на 13 пунктов.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Ливерпуль" обыграл МЮ в центральном матче тура АПЛ.