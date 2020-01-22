"Методы наперсточников": Суркис раскритиковал желание УПЛ поменять регламент для сборной Украины

"Динамо" не поддержало инициативу.

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис выступил категорически против изменения регламента украинской Премьер-лиги в интересах сборной Украины.

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Руководителя клуба цитирует пресс-служба киевлян.

"Прежде всего, это не делается в таком виде, как нам было предложено Ассоциацией футбола и УПЛ. Я считаю, что профессиональным был бы подход, когда главный тренер сборной собрал бы своих коллег - главных тренеров клубов - и обсудил бы с ними этот вопрос.

Моя позиция по этому поводу однозначная: нельзя менять правила игры по ходу чемпионата. То, что сейчас инициируется УАФ и УПЛ, это методы наперсточников. Ничем другим объяснить подобные подходы и методы невозможно", - подчеркнул Суркис.

Президент "Динамо" предложил альтернативный вариант:

"Футбольный клуб "Динамо" всегда уважал и ценил интересы национальной сборной Украины. Мы готовы идти навстречу тренерскому штабу, готовы отпустить в расположение сборной игроков пораньше, если последние туры для нас уже ничего не будут решать. Но при этом мы категорически против подобных подходов и методов. Регламент должен неукоснительно соблюдаться".

В последнем письме УПЛ клубам шла речь об изменении дат матчей 1/4 и 1/2 Кубка Украины, а также нескольких туров УПЛ в связи с обращением тренерского штаба сборной Украины.

УНИАН ранее сообщал о том, что сборная Украины определилась с тренировочной базой на Евро-2020.