В компании Гвардиолы и Зинченко: Срна прошел стажировку в Манчестер Сити (фото)

Тренер "Шахтера" повышал квалификацию в Англии.

Ассистент главного тренера "Шахтера" Луиша Каштру Дарио Срна прошел стажировку в расположении чемпиона Англии "Манчестер Сити".

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37-летний специалист изучал методики работы главного тренера "горожан" Пепа Гвардиолы, а также встретился с бывшим партнером по "Шахтеру" Фернандиньо и футболистом сборной Украины Александром Зинченко.

"Дорогие друзья, спасибо за ваше гостеприимство. Мне было приятно проводить время с вами. Было отличным опытом учиться у лучшего тренера и его удивительной команды. Удачи "Ман Сити", - написал Срна в Instagram, добавив несколько фотографий.

Напомним, в этом сезоне "Шахтер" играл с "горожанами" в группе Лиги чемпионов. Первый матч в Харькове завершился победой англичан 3:0, а в Манчестере команды сыграли вничью - 1:1.

УНИАН ранее сообщал о том, когда "Шахтер" проведет первый матч в УПЛ в 2020-м году.