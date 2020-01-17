Украинский клуб расторг контракт с футболистом из-за поездки в Россию (фото)

В клубе не поняли действий игрока.

Клуб Первой лиги Украины "Агробизнес" расторг контракт с нападающим Игорем Сикорским из-за того, что футболист посетил Россию.

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Клуб считает, что игрок нарушил пункт соглашения, согласно которому он обязан способствовать сохранению и повышению престижа клуба.

"Обидно, но сегодня футбол - это политика. Когда в Украине война, с передовой привозят раненых и убитых, едва ли не каждый день в разных уголках Украины хоронят героев, украинская футбольная общественность не может стоять в стороне, как будто ее это не касается.

Сикорский демонстративной поездкой в Россию дискредитировал клуб, который поддерживает украинскую армию. В то время, когда он в экипировке клуба отдыхал в стране-оккупанте, только за один день с передовой переправили 9 раненых, двое погибли. "Агробизнес" считает недопустимым, чтобы этот игрок был в нашем клубе", - говорится в заявлении.

Для 31-летнего Сикорского это был первый сезон в команде из Волочиска. В 19 матчах форвард забил 8 голов. В прошлом он защищал цвета "Стали", "Николаева" и других украинских клубов.

УНИАН ранее также сообщал о том, что экс-футболист сборной Украины заявил о готовности поработать в российском клубе.