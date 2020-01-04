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С ощутимым отрывом: назван лучший бомбардир Европы за последнее десятилетие

17:19, 04 января 2020
Футбол
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Лионель Месси / REUTERS

Статистику представил портал Transfermarkt.

Аргентинский форвард за десятилетие провел 521 матч и забил 522 гола. С ощутимым отставанием на втором месте расположился нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду, который сыграл 489 поединков и поразил ворота соперников 477 раз.

В топ-3 вошел бомбардир "Баварии" Роберт Левандовски - на его счету 454 матча и 324 забитых мяча.

УНИАН ранее сообщал о том, что пять игроков "Ливерпуля" вошли в символическую сборную 2019 года.

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Теги: #Барселона#Лионель Месси