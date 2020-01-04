С ощутимым отрывом: назван лучший бомбардир Европы за последнее десятилетие
17:19, 04 января 2020Футбол
221 0
Первое место занимает Лионель Месси.
Лионель Месси / REUTERS
Капитан "Барселоны" Лионель Месси стал лучшим бомбардиром европейского футбола за последние десять лет.
Статистику представил портал Transfermarkt.
Аргентинский форвард за десятилетие провел 521 матч и забил 522 гола. С ощутимым отставанием на втором месте расположился нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду, который сыграл 489 поединков и поразил ворота соперников 477 раз.
В топ-3 вошел бомбардир "Баварии" Роберт Левандовски - на его счету 454 матча и 324 забитых мяча.
УНИАН ранее сообщал о том, что пять игроков "Ливерпуля" вошли в символическую сборную 2019 года.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter