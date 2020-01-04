С ощутимым отрывом: назван лучший бомбардир Европы за последнее десятилетие

Первое место занимает Лионель Месси.

Капитан "Барселоны" Лионель Месси стал лучшим бомбардиром европейского футбола за последние десять лет.

Статистику представил портал Transfermarkt.

Аргентинский форвард за десятилетие провел 521 матч и забил 522 гола. С ощутимым отставанием на втором месте расположился нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду, который сыграл 489 поединков и поразил ворота соперников 477 раз.

В топ-3 вошел бомбардир "Баварии" Роберт Левандовски - на его счету 454 матча и 324 забитых мяча.

УНИАН ранее сообщал о том, что пять игроков "Ливерпуля" вошли в символическую сборную 2019 года.