Стало известно, когда УЕФА рассмотрит дело по допинг-пробе Беседина

Футболист "Динамо" может получить дисквалификацию.

УЕФА уведомил Украинскую ассоциацию футбола про ориентировочное время рассмотрения дела по допинг-пробе форварда киевского "Динамо" Артема Беседина.

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Об этом сообщает Sport.ua.

По информации портала, рассмотрение дела состоится после 6 января. Такое письмо пришло в УАФ из УЕФА. При этом вещество, на котором попался 23-летний футболист, не уточняется.

Напомним, по данным СМИ, Беседин пока отстранен от любой футбольной деятельности на 30 дней.

Ранее в "Динамо" подтвердили факт возможного нарушения, но сохранили конфиденциальность по данному вопросу.

УНИАН также сообщал о том, что "Динамо" вернуло нападающего из аренды.