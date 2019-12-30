Стало известно, когда УЕФА рассмотрит дело по допинг-пробе Беседина
22:09, 30 декабря 2019Футбол
13 0
Футболист "Динамо" может получить дисквалификацию.
Беседин может получить дисквалификацию / фото: ФК Динамо
УЕФА уведомил Украинскую ассоциацию футбола про ориентировочное время рассмотрения дела по допинг-пробе форварда киевского "Динамо" Артема Беседина.
Читайте такжеДинамо предложило четыре миллиона за словенского форварда - СМИ
Об этом сообщает Sport.ua.
По информации портала, рассмотрение дела состоится после 6 января. Такое письмо пришло в УАФ из УЕФА. При этом вещество, на котором попался 23-летний футболист, не уточняется.
Напомним, по данным СМИ, Беседин пока отстранен от любой футбольной деятельности на 30 дней.
Ранее в "Динамо" подтвердили факт возможного нарушения, но сохранили конфиденциальность по данному вопросу.
УНИАН также сообщал о том, что "Динамо" вернуло нападающего из аренды.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter