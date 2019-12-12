"Просто стыдно": форвард Динамо Беседин извинился перед болельщиками

Нападающий заявил, что "Динамо" должно сделать выводы.

Нападающий "Динамо" Артем Беседин после ничьей в матче Лиги Европы против "Лугано" (1:1) взял вину за результат на себя.

Беседин извинился перед болельщиками за то, что не реализовал свои моменты:

"Надо забивать такие мячи. Забей в первом тайме - не было бы такого результата. Знаю, что виноват, полностью беру вину на себя. Нападающий "Динамо" должен такое забивать, никогда не думал, что у меня такое бывает. Нет этому объяснения. Прощу прощения, стыдно за сегодняшний матч", - цитирует форварда Tribuna.com.

Читайте такжеДинамо позорно вылетело из Лиги Европы

"Не говорю, что команда не хотела. Мы неплохо играли, но игра сейчас не имеет никакого значения, остается результат. Из этой группы мы должно были выходить с закрытыми глазами. Понятно, какое настроение в коллективе. Это трудно. Мы заслужили критики, просто стыдно, что "Динамо" не может выйти из такой группы", - добавил Беседин.

Форвард также отметил, что "Динамо" нужно сделать выводы:

"Надо переспать с этим, а утром уже что-то решать. Никакому футболисту не захочется слушать, как с "Олимпийского" кричат: "Да сколько можно". Надо делать серьезные выводы. Так дальше продолжаться не может".

Напомним, "Динамо" не смогло выйти в плей-офф Лиги Европы из одной группы с "Мальме", "Копенгагеном" и "Лугано", заняв третье место.

УНИАН также сообщал о том, как на вылет "Динамо" отреагировали в сети.