Лига чемпионов: Каштру оценил шансы Шахтера в решающем матче с Аталантой

Главный тренер "Шахтера" уверен, что борьба будет идти "до самого конца".

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал предстоящую встречу с "Аталантой" в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Слова Каштру приводит официальный сайт "Шахтера".

"Обе команды хотят пройти в 1/8 финала Лиги чемпионов. Думаю, шансы абсолютно одинаковые - 50 на 50. Предстоит очень интересная встреча великолепных команд с сильными футболистами. Борьба будет идти до самого конца", - сказал главный тренер "горняков".

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Оценивая соперника, Каштру отметил, что "Аталанта" сильна не индивидуальностями, а командной игрой:

"Аталанту не характеризуют индивидуальности игроков. Это очень сильная команда в целом".

Напомним, матч "Шахтер" - "Аталанта" пройдет 11 декабря. По итогам этой встречи станет известно, смогут ли "горняки" пробиться в евровесну.

УНИАН ранее сообщал о том, что УЕФА назначил арбитров на матчи украинских клубов в еврокубках.