Манчестер Юнайтед сенсационно обыграл Ман Сити в дерби (видео)

"МЮ" после "Тоттенхэма" обыграл еще одного грозного соперника.

В центральном матче 16-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" принимал "Манчестер Юнайтед".

Встреча прошла на "Этихад Стэдиум" и завершилась победой гостей, которые считались аутсайдерами матча.

Счет в матче был открыт на 23-й минуте. Маркус Рэшфорд заработал пенальти и сам же его реализовал. Следом форвард "МЮ" мог делать дубль, но пробил с линии штрафной в перекладину.

Однако забить еще один гостям все же удалось - после паса Фреда ударом из пределов штрафной отличился Антони Марсьяль.

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Во втором тайме "Ман Сити" владел инициативой, но взломать оборону соперника сумел лишь однажды - Николас Отаменди забил головой после подачи углового.

"МЮ" набрал 24 очка и поднялся на пятое место в турнирной таблице АПЛ. У "Сити" - 32 очка и третья строчка.

"Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед" - 1:2

Голы: Отаменди, 85 - Рэшфорд, 23 (с пенальти), Марсьяль, 29

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Стоунз (Отаменди, 59), Фернандиньо, Анхелиньо, Д. Сильва, Родри (Гюндоган, 86), Де Брюйне, Б. Силва (Марез, 65), Жезус, Стерлинг

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Ван-Биссака, Магуайр, Линделеф, Шоу (Янг, 89), Мактоминей, Фред, Джеймс, Лингард (Туанзебе, 89), Рэшфорд, Марсьяль (Перейра, 74)

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