62-летняя английская фанатка сделала 38 татуировок в честь Моуриньо (фото)

Вив Бодикот потратила на татуировки уже около двух тысяч фунтов.

Английская болельщица Вив Бодикот сделала 38 татуировок, посвященных португальскому тренеру Жозе Моуриньо.

Об этом сообщает The Sun.

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Все татуировки были сделаны, начиная с 2017 года. На тату 62-летняя Бодикот потратила около двух тысяч фунтов.

"Это определенно того стоит, потому что я люблю его. И я готова потратить еще. Он симпатичен, умен и мне нравится то, чего он добился в качестве тренера. Я просто таю от него", - сказала фанатка.

Женщина также отметила, что муж не ревнует ее из-за Моуриньо:

"Ему это нравится. Он тоже любит Моуриньо. Так что нет даже никакого намека на ревность".

УНИАН ранее сообщал о том, что "Тоттенхэм" потерпел первое поражение под руководством Моуриньо.