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62-летняя английская фанатка сделала 38 татуировок в честь Моуриньо (фото)

12:16, 07 декабря 2019
Футбол
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Поклонница Жозе Моуриньо в тату-салоне / фото: thesun.co.uk

Об этом сообщает The Sun.

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Все татуировки были сделаны, начиная с 2017 года. На тату 62-летняя Бодикот потратила около двух тысяч фунтов.

"Это определенно того стоит, потому что я люблю его. И я готова потратить еще. Он симпатичен, умен и мне нравится то, чего он добился в качестве тренера. Я просто таю от него", - сказала фанатка.

Женщина также отметила, что муж не ревнует ее из-за Моуриньо:

"Ему это нравится. Он тоже любит Моуриньо. Так что нет даже никакого намека на ревность".

фото: thesun.co.uk
фото: thesun.co.uk
фото: thesun.co.uk

УНИАН ранее сообщал о том, что "Тоттенхэм" потерпел первое поражение под руководством Моуриньо.

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Теги: #новости футбола#Жозе Моуриньо