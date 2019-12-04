Первое поражение Моуриньо: Тоттенхэм проиграл Манчестер Юнайтед в АПЛ (видео)

Жозе Моуриньо впервые проиграл с "Тоттенхэмом" в матче против своего бывшего клуба.

В центральном матче 15-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" принимал "Тоттенхэм". Манкунианцы одержали домашнюю победу.

Дублем в составе победителей отличился Маркус Рэшфорд, а у гостей гол на счету Деле Алли.

Для "Тоттенхэма" это поражение стало первым в четырех матчах под руководством Жозе Моуриньо.

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"МЮ" после этого матча набрал 21 очко и поднялся на шестое место в таблице АПЛ. У "Тоттенхэма" - 20 очков и восьмая позиция.

"Манчестер Юнайтед" - "Тоттенхэм" - 2:1

Голы: Рэшфорд, 6, 49 (с пенальти) - Алли, 39

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Янг, Мактоминей, Фред, Джеймс, Лингард (Шоу, 87), Рэшфорд, Гринвуд (Перейра, 80)

"Тоттенхэм": Гассанига, Орье, Санчес, Альдервейрельд, Вертонген, Уинкс (Ндомбеле, 70), Сиссоко (Ло Чельсо, 85), Моура (Эриксен, 64), Алли, Сон Хын Мин, Кейн

УНИАН ранее также сообщал о том, что лондонский "Арсенал" отправил в отставку главного тренера.