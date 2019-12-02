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Футболист сборной Украины забил четвертый гол в сезоне за бельгийский клуб

09:52, 02 декабря 2019
Футбол
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Безус помог Генту победить / фото: twitter.com/kaagent

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Роман появился на поле в стартовом составе и на 13-й минуте вывел гостей вперед. В дальнейшем украинец был заменен на 75-й минуте. Окончательный счет на 61-й минуте с пенальти установил Оджиджа-Офоэ - 2:0.

Для Безуса этот гол стал четвертым в текущем сезоне. Всю игру в основном составе также провел еще один украинец - защитник Игорь Пластун. Форвард Роман Яремчук остался в запасе.

В турнирной таблице чемпионата Бельгии "Гент" занимает третье место и на одно очко отстает от "Стандарда".

УНИАН ранее сообщал о том, что Яремчук забил 19-й гол за "Гент" в нынешнем сезоне.

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Теги: #футбол#Роман Безус