Футболист сборной Украины забил четвертый гол в сезоне за бельгийский клуб
09:52, 02 декабря 2019Футбол
167 0
Роман Безус помог "Генту" одержать победу.
Безус помог Генту победить / фото: twitter.com/kaagent
Украинский полузащитник Роман Безус отметился забитым голом в поединке 17-го тура чемпионата Бельгии против "Кортрейка".
Читайте также"Жалко людей": защитник сборной Украины высказался о войне на Донбассе
Роман появился на поле в стартовом составе и на 13-й минуте вывел гостей вперед. В дальнейшем украинец был заменен на 75-й минуте. Окончательный счет на 61-й минуте с пенальти установил Оджиджа-Офоэ - 2:0.
Для Безуса этот гол стал четвертым в текущем сезоне. Всю игру в основном составе также провел еще один украинец - защитник Игорь Пластун. Форвард Роман Яремчук остался в запасе.
В турнирной таблице чемпионата Бельгии "Гент" занимает третье место и на одно очко отстает от "Стандарда".
УНИАН ранее сообщал о том, что Яремчук забил 19-й гол за "Гент" в нынешнем сезоне.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter