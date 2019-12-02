Гол Месси принес Барселоне победу над Атлетико
В центральном матче 15-го тура испанской Примеры "Атлетико" принимал "Барселону". Встреча на "Ванда Метрополитано" завершилась минимальной победой каталонцев.
Три очка "Барселоне" принес гол Лионеля Месси. На 86-й минуте аргентинец сместился с правого фланга, обыгрался с Луисом Суаресом и нанес точный удар из-за пределов штрафной.
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Благодаря этой победе "Барселона" набрала 31 очко и вернулась на первое место в турнирной таблице Примеры, опережая "Реал" по дополнительным показателям. У "Атлетико" - 25 очков и шестая позиция.
"Атлетико" - "Барселона" - 0:1
Гол: Месси, 86
"Атлетико": Облак, Триппьер, Фелипе, Эрмосо, Сауль, Корреа (Лемар, 73), Эррера (Лоди, 87), Партей, Коке, Фелиш (Витоло, 66), Мората
"Барселона": тер Штеген, Роберто, Пике (Умтити, 83), Лангле, Фирпо, Ракитич, де Йонг, Артур (Видаль, 74), Месси, Суарес, Гризманн
Ранее УНИАН также сообщал о том, что Месси провел 700-й матч за "Барселону" и установил очередной рекорд ЛЧ.