Месси провел 700-й матч за Барселону и установил очередной рекорд Лиги чемпионов

Аргентинский форвард огорчил своего 34-го соперника в еврокубках.

Матч против дортмундской "Боруссии" в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов стал для форварда "Барселоны" Лионеля Месси 700-м за каталонский клуб во всех турнирах.

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"Барса" одержала победу со счетом 3:1 и вышла в плей-офф, а аргентинец записал на свой счет гол и две результативные передачи.

На достижение этой отметки Месси понадобилось более 15 лет. Дебют Лео за клуб состоялся в октябре 2014 года. За 700 игр нападающий забил 613 голов и отдал 250 результативных передач.

Месси занимает вторую строчку в списке игроков, сыгравших наибольшее количество игр за "Барселону". На первом месте расположился бывший партнер аргентинца - полузащитник Хави (767 матчей).

Также "Боруссия" стала 34-й командой для Месси, которой он забивал в рамках Лиги чемпионов. По этому показателю он находится на первом месте в истории турнира и смог обойти форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду, а также экс-нападающего "Реала" Рауля. Оба забивали 33 разным командам.

УНИАН ранее сообщал о том, что стала известна половина участников плей-офф Лиги чемпионов.