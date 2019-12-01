"Нельзя недооценивать": главный тренер сборной Нидерландов похвалил сборную Украины
Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман поделился ожиданиями от предстоящего соперничества со сборной Украины, которая попала в одну группу с нидерландцами на Евро-2020.
Слова Кумана приводит официальный сайт УЕФА
"Нам нельзя недооценивать Украину. Сделаем все, чтобы этого не произошло. В квалификации она играла в одной группе с Португалией и стала первой. Мы знаем, как непросто обыгрывать португальцев. С Шевченко у руля Украина сильно изменилась", - сказал нидерландский специалист.
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Куман также остался доволен тем, что Нидерландам из третьей корзины попалась Австрия:
"Мне лучше Австрия, чем Португалия. При всем уважении, но мы знаем, насколько сложным соперником была бы Португалия".
Напомним, еще одним участником группы С станет победитель стыковых матчей.
УНИАН ранее также сообщал о том, что Андрей Шевченко оценил шансы сборной Украины на выход в плей-офф Евро-2020.