"Нельзя недооценивать": главный тренер сборной Нидерландов похвалил сборную Украины

Рональд Куман считает, что Украина прибавила под руководством Андрея Шевченко.

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман поделился ожиданиями от предстоящего соперничества со сборной Украины, которая попала в одну группу с нидерландцами на Евро-2020.

Слова Кумана приводит официальный сайт УЕФА

"Нам нельзя недооценивать Украину. Сделаем все, чтобы этого не произошло. В квалификации она играла в одной группе с Португалией и стала первой. Мы знаем, как непросто обыгрывать португальцев. С Шевченко у руля Украина сильно изменилась", - сказал нидерландский специалист.

Читайте такжеЕвро-2020: стало известно расписание матчей сборной Украины

Куман также остался доволен тем, что Нидерландам из третьей корзины попалась Австрия:

"Мне лучше Австрия, чем Португалия. При всем уважении, но мы знаем, насколько сложным соперником была бы Португалия".

Напомним, еще одним участником группы С станет победитель стыковых матчей.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Андрей Шевченко оценил шансы сборной Украины на выход в плей-офф Евро-2020.