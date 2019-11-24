Мадридский Реал следит за футболистом сборной Украины

Виктор Цыганков может оказаться в топ-клубе.

Полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков входит в список потенциальных трансферов мадридского "Реала".

Об этом сообщает портал DefensaCentral.

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По информации источника, скауты мадридского клуба давно следят за успехами 22-летнего футболиста сборной Украины.

Кроме того, "Динамо" якобы уже получало предложение от одного из европейских клубов в размере 20 миллионов евро и ответило отказом.

Портал также сообщает, что в услугах Цыганкова заинтересованы клубы английской Премьер-лиги, которые могут поднять цену на игрока. В таком случае "Реал" откажется от борьбы за вингера киевлян.

В нынешнем сезоне Цыганков провел за "Динамо" 21 матч, забил 5 голов и отдал 7 ассистов. За сборную в квалификации Евро-2020 Виктор сыграл 7 матчей, забил 3 гола и отдал 1 ассист.

Контракт Цыганкова с клубом истекает в 2023 году.

УНИАН ранее сообщал о том, что главный тренер "Вальядолида" рассказал, когда украинец Лунин получит игровую практику, находясь в аренде из "Реала".