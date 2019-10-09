"Были честны с Реалом": главный тренер Вальядолида рассказал, когда Лунин получит игровую практику

Украинцу с самого начала никто не давал гарантий.

Главный тренер "Вальядолида" Серхио Гонсалес, почему голкипер сборной Украины Андрей Лунин остается без игровой практики, находясь в аренде из мадридского "Реала".

Специалиста цитирует Pucela Fichajes.

Читайте такжеЛунин настроен покинуть Вальядолид, Реал ищет другие варианты - СМИ

"Мы говорили откровенно и Лунину, и Роналдо, что позиция вратаря у нас закреплена за Масипом. Он этого заслужил. У Лунина впереди большое будущее, ведь он не побоялся без гарантий перейти в нашу команду и бороться за место в воротах.

На тренировках Андрей работает очень хорошо, но нам нужен один основной вратарь. Мы были честны с "Реалом", а Лунин все равно хотел перейти и бороться за место в старте. Мы рады, что у нас есть такая опция, если Масип перестанет показывать свой привычный уровень", - отметил Гонсалес.

Украинец принадлежит мадридскому "Реалу", а в настоящий момент на правах аренды представляет "Вальядолид". Тем не менее, после своего перехода из "Реала" он пока так и не дебютировал за команду.

УНИАН ранее сообщал, что Лунин вошел в символическую сборную молодых звезд чемпионата Испании.