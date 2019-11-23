У экс-тренера сборной Бразилии диагностировали рак кожи

Вандерлею Лушембургу предстоит перенести операцию.

У главного тренера бразильского "Васку да Гама" Вандерлея Лушембурго диагностировали рак кожи.

Об этом сообщает Globo Esporte.

Лушембурго была сделана биопсия, по результатам которой одно из пятен на носу оказалось злокачественным образованием.

Читайте такжеБританский миллионер купил футбольный клуб и назначил себя главным тренером (видео)

Врачи порекомендовали тренеру в ближайшие три месяца перенести операцию по очистке данного участка кожи.

Лушембурго пока не определился, стоит ли делать операцию сейчас или же дождаться окончания чемпионата Бразилии.

Лушембурго наиболее известен по работе со сборной Бразилии (в 1998-2000 годах), а также мадридским "Реалом" (2004-2005). Также по ходу своей карьеры Лушембурго работал с рядом бразильских клубов и пять раз выигрывал чемпионат Бразилии.

УНИАН ранее также сообщал о том, что тренера Синишу Михайловича выписали из больницы после курса химиотерапии.