Пятов стал лучшим голкипером квалификации Евро-2020

Голкипер занимает первое место среди всех, кто сыграл больше половины матчей.

Вратарь сборной Украины Андрей Пятов стал лучшим игроком на своей позиции в квалификации на Евро-2020.

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Об этом свидетельствуют данные аналитической компании в мире спорта InStat.

Голкипер "Шахтера" занял первое место среди всех вратарей, которые сыграли более половины из восьми поединков отбора. Рейтинг эффективности Пятова составил 312 баллов.

На втором месте - страж ворот сборной Германии Мануэль Нойер. У немца столько же баллов, но он провел на одну игру меньше и пропустил на один гол больше, чем украинец. В тройку вошел англичанин Джордан Пикфорд (301).

Андрей Пятов в отборе провел восемь поединков, из которых пять - на ноль, а также пропустил четыре мяча.

Отметим, что сборная Украины впервые в истории ни разу не проиграла в календарном году, а также вышла на Евро-2020 и гарантировала себе место в первой корзине при жеребьевке.

УНИАН ранее сообщал о том, что Малиновский признан лучшим игроком сборной Украины в квалификации Евро-2020.