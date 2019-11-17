Жеребьевка Евро-2020: сборная Украины гарантировала себе место в первой корзине

"Желто-синие" будут сеяными при жеребьевке финальной части чемпионата Европы-2020.

Сборная Украины будет сеяной при жеребьевке финальной части чемпионата Европы-2020.

Это стало возможным после того, как в заключительном матче отбора на европейское первенство украинцы не проиграли сборной Сербии (2:2).

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При жеребьевке право быть в первой корзине получают шесть лучших команд, которые по итогам квалификации займут первые места в своих группах. Украина в данном рейтинге занимает третье место после Бельгии и Италии и уже точно не опустится ниже шестой позиции в таблице первых мест.

Жеребьевка Евро-2020 состоится 30 ноября в Бухаресте. По ее итогам 24 сборные будут разбиты на шесть групп.

Напомним, в квалификации Евро-2020 сборная Украины набрала 20 очков из 24 возможных.

УНИАН ранее также сообщал о том, что сборная Украины установила историческое достижение, не проиграв ни разу за год.