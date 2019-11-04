Динамо Загреб - Шахтер: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Дончане сыграют на выезде с чемпионом Хорватии.

6 ноября на стадионе "Максимир" в Загребе местное "Динамо" будет принимать на своем поле донецкий "Шахтер" в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Динамо Загреб - Шахтер.

Букмекеры считают хорватскую команду фаворитом этого матча. На победу "Шахтера" можно поставить с коэффициентом 3,20, на ничью - 3,55, а на победу загребского "Динамо" - 2,26.

На то, что "горняки" наберут очки в Хорватии (выиграют или сыграют вничью), дается коэффициент 1,68, тогда как на то, что загребский клуб не проиграет дома - 1,38.

Напомним, после трех туров обе команды набрали по 4 очка. В прошлом матче "Шахтер" принимал хорватов в Харькове и сумел удержать ничью - 2:2.

УНИАН ранее сообщал о том, что УЕФА назначил арбитров на матчи украинских клубов в еврокубках.