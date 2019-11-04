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УЕФА назначил арбитров на матчи украинских клубов в еврокубках

16:00, 04 ноября 2019
Футбол
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Феликс Брых / REUTERS

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Поединок "горняков" против загребского "Динамо" на выезде 6 ноября обслужит немецкая бригада арбитров во главе с 44-летним Феликсом Брыхом.

Матч четвертого тура в группе С пройдет на стадионе "Максимир". Начало - в 22:00.

Киевское "Динамо" 7 ноября в Дании сразится с "Копенгагеном" в четвертом туре группы B Лиги Европы. Главным арбитром встречи будет 40-летний венгр Томаш Богнар. Начало матча - в 19:55.

"Александрия" в этот же день во Львове будет принимать французский "Сент-Этьен" в квартете I. Главным арбитром противостояния будет португалец Жоау Пиньейру. Игра начнется в 22:00.

УНИАН ранее сообщал о том, что в УАФ назвали точную дату появления VAR в чемпионате Украины.

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Новость в сюжете: Украинские клубы в еврокубках 2019/20
Теги: #Динамо#Шахтер#Лига Европы#Лига чемпионов#Александрия