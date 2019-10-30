Месси опередил Роналду по количеству голов на клубном уровне

Аргентинский форвард при этом провел на 119 матчей меньше.

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси после дубля в ворота "Вальядолида" в чемпионате Испании обошел по голам на клубном уровне форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду.

На счету 32-летнего Месси теперь 608 голов в 695 матчах за "Барселону".

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В то же время 34-летний Роналду провел в общей сложности 813 матчей за "Спортинг", "Манчестер Юнайтед", "Реал" и "Ювентус", в которых забил 606 голов.

В среднем Месси забивает 0,87 гола за игру, а Роналду - 0,74.

Отметим, что по голам за сборные впереди Роналду. У португальца - 95 голов в 162 матчах, у аргентинца - 68 мячей в 136 играх.

УНИАН ранее также сообщал о том, что форвард "Баварии" установил невероятный голевой рекорд в Бундеслиге.