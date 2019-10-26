Ярмоленко отдал первый голевой пас в сезоне за Вест Хэм (видео)

Команда украинца в десятом туре АПЛ сыграла вничью.

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко отметился результативной передачей в матче 10-го тура чемпионата Англии "Вест Хэм" - "Шеффилд Юнайтед".

На 44-й минуте матча Ярмоленко в касание отдал передачу в свободную зону на Роберта Сногдграсса, который сумел переиграть голкипера.

Ярмоленко провел на поле весь матч. Встреча в итоге завершилась вничью - 1:1.

Этот ассист стал для Ярмоленко первым в девяти матчах за "Вест Хэм" в АПЛ. На счету украинца также три гола.

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинский форвард Роман Зозуля забил победный гол во втором матче подряд за "Альбасете".