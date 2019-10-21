"Есть шаблонные характеристики": тренер Шахтера раскрыл тактические тонкости в игре загребского Динамо

Луиш Каштру отметил прогресс резервистов команды.

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против загребского "Динамо" в Харькове.

Португальского специалиста цитирует пресс-служба "горняков".

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"Когда мы подходим к любому матчу, мы его рассматриваем только с призмы победы. И мы понимаем, что "Динамо" тоже хочет победить. Статистика матчей ничего не значит. Для меня главное, как настроены мои игроки и что они покажут на поле. Завтра мы все узнаем.

Я посмотрел несколько поединков, а мой штаб около десяти. Будет сложная игра против команды, у которой есть шаблонные характеристики. Они повторяются от игры к игре, но постоянно меняют расстановку. Они уже играли по схеме 5-3-2 или 4-3-3. Иногда было и 3-4-3. "Динамо" играет в длинный пас, к атаке подключаются фланговые игроки и идет передача в зону", - отметил Каштру.

Также главный тренер дончан признался, что доволен прогрессом молодых игроков:

"Как я и говорил, у команды есть стартовый состав. Но не нужно забывать и про резерв, который также работает и старается. Я очень доволен своими ребятами, я уже проводил ротацию и мои подопечные показывали себя очень хорошо. Мне все сложнее и сложнее выбирать состав на игру, но ведь это же хорошо. Главное, чтобы ребята показывали хороший футбол".

Матч пройдет 22 октября на ОСК "Металлист". Начало - в 19:55. Прямая трансляция будет доступна на телеканале "Футбол 1".

УНИАН ранее сообщал, что букмекеры сделали прогноз на матч "Шахтер" - "Динамо" Загреб.