"В Украине слабый чемпионат": тренер загребского Динамо отметил атаку Шахтера

Ненад Бьелица надеется на положительный результат в Харькове.

Главный тренер загребского "Динамо" Ненад Бьелица поделился ожиданиями от матча против донецкого "Шахтера" в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.

Специалиста цитирует пресс-служба хорватского клуба.

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"Все готовы к игре. Мы проведем еще одну тренировку в Украине и окончательно определимся с составом. "Шахтер" - очень сильная команда в атаке, где играют бразильцы. Сложно предсказать ход их мыслей. У этой команды мало недостатков, но мы сделаем все, чтобы выступить лучше, чем против "Манчестер Сити", особенно в нападении. В защите тоже надо быть осторожными, чтобы рассчитывать на хороший результат", - отметил Бьелица.

Тренер также подчеркнул, что не делал упор на УПЛ в изучении соперника:

"Наши тренеры смотрели матчи "Шахтера", но в Украине довольно слабый чемпионат, поэтому нельзя делать выводы по этим матчам. Мы больше ориентируемся на их выступления в еврокубках нынешнего и прошлого сезона".

Матч пройдет 22 октября на ОСК "Металлист". Начало - в 19:55. Прямая трансляция будет доступна на телеканале "Футбол 1".

Напомним, после двух туров и "Шахтер", и хорватский клуб набрали по 3 очка, обыграв "Аталанту", но уступив "Манчестер Сити".

УНИАН ранее сообщал, что букмекеры сделали прогноз на матч "Шахтер" - "Динамо" Загреб.